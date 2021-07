O atleta norte-americano Paul Chelimo, que vai participar nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, apontou várias críticas às camas de cartão criadas para os atletas no Japão, algumas delas bem curiosas e até mais engraçadas, a menos de uma semana da cerimónia de abertura.

«Neste ponto, vou ter de começar a praticar sobre como dormir no chão, porque se a minha cama cai, eu não tenho treino sobre como dormir no chão. Estou feito», referiu Chelimo, via Twitter, no sábado.

O medalha de prata nos 5 mil metros no Rio de Janeiro, em 2016, foi mais longe e até sugeriu que iria vender a sua cama ao compatriota e basquetebolista Kevin Durant.

«Estou muito certo de que vou dormir no chão. Vou vender a minha cama ao Kevin Durant ou a um dos jogadores de basquetebol no caso de as deles caírem. De qualquer forma, dormir no chão não é algo novo para mim», escreveu, ainda.

Outra tirada do atleta de 30 anos envolveu também um trocadilho com a série Breaking Bad. «Estamos a ir de uma era do Breaking Bad para Breaking Bed [ndr: cama partida]», atirou.

Nesta edição dos Jogos Olímpicos, a organização investiu em camas feitas de cartão/papelão, as já designadas camas ‘anti-sexo’, para evitar o envolvimento entre atletas e possível e consequente contágio por covid-19. As camas em questão apenas suportam o peso de uma pessoa e podem quebrar a qualquer movimento brusco.