A situação de Jorge Jesus no Benfica degradou-se de tal forma, nos últimos dias, que a saída pode estar iminente. De acordo com o que informa a CNN Portugal, a presença do técnico no Clássico desta quinta-feira, no Estádio do Dragão, nem está garantida.

A mesma fonte faz referência a um desentendimento entre o técnico e Pizzi, no treino desta segunda-feira. O internacional português, um dos capitães de equipa, foi afastado da sessão de trabalho, a primeira depois da eliminação da Taça de Portugal, também diante do FC Porto.

Pizzi ficou a trabalhar à parte, mas o restante plantel não concordou com a atitude e colocou-se do lado do colega e contra o treinador.

Este incidente debilitou ainda mais a situação de Jorge Jesus no Benfica, já que ficou ainda mais isolado dentro da estrutura.

Isto depois da situação gerada pela presença em Portugal de uma comitiva do Flamengo, que manifestou, publicamente, o desejo de recuperar Jorge Jesus.

De acordo com as informações recolhidas então pelo Maisfutebol e pela CNN Portugal, Jesus terá dito então, num encontro com os dirigentes brasileiros, que tinha interesse em voltar ao Rio de Janeiro.

Era preciso, no entanto, resolver a questão contratual com o Benfica, uma vez que o vínculo do técnico só termina no final da época.

João de Deus, adjunto de Jesus, confirmou então essa reunião, mas garantiu que o técnico principal tinha dito aos dirigentes do Flamengo que não podia, nem queria, abandonar agora o Benfica.

Em resposta enviada a um jornalista brasileiro, depois disso, o próprio Jesus referiu que tinha contrato até maio e não podia sair antes.

Perante este contexto, os dirigentes do Flamengo mantiveram outras conversações, e acabaram por chegar a uma base de entendimento com Paulo Sousa, que tem, no entanto, de resolver a desvinculação do cargo de selecionador da Polónia, país onde tem sido muito criticado pela decisão de sair antes dos playoffs de acesso ao Mundial.

Voltando a Jorge Jesus, toda o folhetim em torno do Flamengo prejudicou o ambiente no Benfica, e a derrota no primeiro de dois duelos com o FC Porto só veio agravar a situação. Perante os últimos desenvolvimentos, a saída pode estar por horas.

A bola está do lado do presidente encarnado, Rui Costa.