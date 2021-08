«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

«O João Mário para mim não é novidade nenhuma. Foi comigo que ele deu o salto para o Inter de Milão por 45 milhões, foi comigo que foi chamado à seleção e é comigo que vai ser novamente chamado à seleção.»



Jorge Jesus falou desta forma sobre João Mário ao comentar a exibição do médio frente ao Tondela (2-1), na 4.ª jornada da Liga 2021/22.



Embora o treinador do Benfica não tenha dito taxativamente que a estreia de João Mário pela seleção foi na altura da passagem do treinador pelo Sporting, é essa a ideia que fica. E tal não corresponde aos factos.



João Mário estreou-se pela seleção principal de Portugal a 11 de outubro de 2014, num Portugal-França (2-1), substituindo Cristiano Ronaldo. Curiosamente, foi o primeiro jogo de Fernando Santos como selecionador.



Nessa altura, o médio ainda era internacional sub-21, seleção que representara até setembro de 2014. Porém, já era uma pedra basilar do Sporting de Marco Silva, totalizando 45 jogos e sete golos na temporada 2014/15.



O jogador, atualmente com 28 anos, ainda defrontou Dinamarca e Cabo Verde pela seleção principal, antes de disputar o Campeonato da Europa de sub-21, em junho de 2015, lamentando o azar de Portugal na final frente à Suécia (0-0, 3-4 nas g.p.).



Em setembro de 2015, já com Jorge Jesus no comando técnico do Sporting, João Mário regressou à Seleção A e afirmou-se em pleno, na fase inicial de uma temporada em que fez mais 45 jogos e marcou mais sete golos com a camisola leonina.



«Acho que não é preciso falar da mais-valia que tem sido o nosso treinador no Sporting, Lembrar também que no ano passado, quando me estreei, tinha um treinador que também foi importante para mim, o Marco Silva», disse precisamente o médio, dois dias antes do Portugal-França em Alvalade (0-1).

A temporada 2015/16 foi, como diz Jorge Jesus, de contínua afirmação de João Mário, que viria a ser transferido para o Inter de Milão por 45 milhões de euros e a participar em sete jogos do Campeonato da Europa que Portugal venceu.



Agora como jogador do Benfica - depois de ter rescindido com o Inter - e novamente sob o comando técnico de Jorge Jesus, o médio vai regressar à seleção nacional, que não representa desde outubro de 2019, na sequência de um grande início de temporada.