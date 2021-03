O Boca Juniors perdeu com o Talleres (1-2) para a Taça da Liga argentina. Porém, o momento mais chocante do jogo teve dois jogadores do Boca como protagonistas.



Ainda na primeira parte, já com o Talleres em vantagem no marcador, o argentino Carlos Izquierdoz decidiu chamar à atenção o colombiano Frank Fabra.



O internacional colombiano respondeu da pior forma ao reparo do companheiro de equipa, aplicando uma chapada que deixou Izquierdoz sem reação.



O defesa argentino acabou por afastar-se, evitando males maiores.



Ora veja: