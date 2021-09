Henrique Sá Pessoa, proprietário do restaurante Alma, em Lisboa, recebeu esta quinta-feira os parabéns do primeiro-ministro António Costa, depois de ter sido duplamente distinguido na cerimónia Best Chef Awards: o chef português não só entrou diretamente para o 38º posto, como ganhou o prémio de Nova Entrada, entregue ao estreante na lista que mais de distinguiu.

«Parabéns ao chef Henrique Sá Pessoa que passa a integrar a lista dos cem melhores cozinheiros do mundo. Distingue a sua arte e técnica, inspiradas na cozinha tradicional portuguesa. Henrique Sá Pessoa e José Avilez, na lista The Best Chef Awards 2021. Um orgulho para Portugal», escreveu António Costa no twitter.

Refira-se que a noite foi também especial para José Avillez, proprietário do Belcanto, também em Lisboa. José Avillez, que em 2020 conquistou o 70.º posto, subiu este ano 26 lugares, entrando no lote dos 50 melhores cozinheiros do mundo, na 44ª posição. Tanto o Alma como o Belcanto têm duas estrelas Michelin.