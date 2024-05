Declarações de José Mota, treinador do Farense, em conferência de imprensa, após a vitória por 3-2, frente ao Estoril, no Estádio São Luís, em Faro, com a qual os algarvios asseguraram a manutenção na I Liga.

[O Farense estará na Primeira Liga para o ano… com o José Mota?]

Isso não é importante. Eu gosto mesmo é de ganhar e de revelar jogadores. A maior satisfação que me dá é ter jogadores que ninguém conhecia e que hoje são revelações.

O mais difícil do treinador não é treinar: é fazer o grupo acreditar que este é o caminho, é a filosofia. Quando este grupo agarrou exatamente essa proposta, eu senti sempre que tínhamos condições para fazer o que tínhamos a fazer.