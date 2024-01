[Perder um dérbi é algo que nunca se pretende. Na segunda parte, o Farense teve mais bola, mas o que faltou para ser mais incisivo?]

Eu tenho de resumir o jogo a 96 minutos, mas devia ter 100 ou 112 porque já tive jogos esta época com muito menos antijogo e com 12 minutos de compensação.

Seis minutos para um jogo destes é muito pouco. Mas pronto eu percebo muito pouco de futebol e de arbitragem e, como tal, não vou falar mais sobre esse comportamento.

Queria falar sobre o jogo e dizer que fomos melhor equipa do que o Portimonense. Não foi um primor de jogo, mas acho que fomos melhores e acabámos por perder com um lance típico à portuguesa em que, na minha opinião, quem faz falta é o jogador do Portimonense que tem um pé no alto e, se há toque, é na sola da bota.

A equipa que venceu foi a que fez menos para vencer. Nos primeiros 10 minutos, o Portimonense acercou-se mais da nossa área, mas, a partir daí, não fez absolutamente mais nada de relevo de que me lembre.

Tomámos conta do jogo, chegámos perto da baliza, mas manteve-se o 0-0 na primeira parte, apesar do sinal mais do Farense.

Na segunda parte, as equipas estiveram muito encaixadas; foi um jogo muito disputado, mas sem grandes oportunidades até que surge o lance que decide o jogo.

Percebia-se, pela forma como o jogo estava a desenrolar, que qualquer golo seria um tónico muito importante – o Portimonense acaba por defender muito bem essa vantagem, faz alterações para refrescar o eixo defensivo e nós não tivemos arte e engenho para entrar no último reduto.

A substituição do Bruno Duarte também não ajudou porque ele estava a ser um elemento preponderante na manobra da equipa e acaba por sair por uma agressão de um jogador do Portimonense, com uma joelhada que não foi sancionada.

Vejo coisas que não consigo compreender às vezes.

O resultado premeia a grande penalidade que dá três pontos ao adversário sem merecer.

Que me custou muito perder jogo, custou porque acho que o adversário não teve mérito para o vencer.

[Ausência do Pastor deveu-se a quê?]

Está lesionado. Não tem treinado: a partir da próxima semana, esperamos que já esteja disponível e que recupere.