A AS Roma de José Mourinho garantiu esta quinta-feira o primeiro lugar no Grupo C da Liga Conferência e consequente apuramento direto para os oitavos de final da prova, na sequência de um triunfo frente ao CSKA Sófia, na Bulgária (2-3).



A formação transalpina aproveitou o empate do Bodo/Glimt no reduto do Zorya (1-1) para terminar na liderança, com 13 pontos, contra 12 da equipa norueguesa.



Recorde-se que os primeiros classificados dos grupos avançam diretamente para os oitavos de final, enquanto os segundos classificados terão de disputar um play-off com os terceiros classificados da fase de grupos da Liga Europa.



Faltam ainda disputar os jogos dos Grupos E a H.



Apurados para os oitavos de final:



LASK

Gent

AS Roma

AZ Alkmaar



Apurados para o play-off:



Maccabi Telavive

Partizan Belgrado

Bodo/Glimt

Randers