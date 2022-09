José Mourinho foi suspenso por um jogo na Liga Italiana devido à expulsão no encontro da 7.ª jornada, frente à Atalanta.

A Serie A considerou que ficou provado que, «ao 11.º minuto da segunda parte», o treinador português «entrou, ilegalmente, no terreno de jogo, apontando o dedo a um jogador da equipa adversária».



Mourinho falha assim a deslocação ao terreno do Inter, agendada para as 17 horas do dia 1 de outubro.