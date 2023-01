A Roma, de José Mourinho, somou a segunda vitória nos últimos três jogos, ao bater no Olímpico da capital italiana a Fiorentina por 2-0.

Com este resultado, a Roma voltou a encostar-se à Atalanta, no sexto lugar, ambos com 34 pontos, no último posto que dá acesso às competições europeias e a três pontos dos lugares de Liga dos Campeões.

O jogo tornou-se mais fácil para a formação de Mourinho a partir dos 24 minutos, quando Dodô foi expulso por duplo amarelo, após duas faltas sobre Zalewski. O brasileiro da Fiorentina ficou revoltado com a expulsão e ainda tentou tirar satisfações com o lateral.

Depois disso, e a jogar com mais um jogador, a Roma tornou-se superior ao adversário e chegou ao golo aos 40 minutos, num belo remate de Dybala: o argentino recebeu de Tammy Abraham, que tocou de peito, e atirou para o fundo das redes.

Já perto do fim, aos 82 minutos, Dybala voltou a marcar, novamente após assistência de Abraham, que tinha sido lançado por Cristante.

Refira-se que Rui Patrício foi titular e fez duas grandes defesas, evitando o golo em remates de Amrabat e de Kouamé.