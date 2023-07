Jota já está na Arábia Saudita para representar o campeão Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo. O extremo formado no Benfica fez questão de deixar uma mensagem de despedida emocionante na hora do adeus ao Celtic.

«Para os adeptos, digo sempre isto, vocês encontraram uma forma de me amar mais do que as minhas ex-namoradas. E garanto que estávamos loucamente apaixonados. Até acho que vos amei mais do que amei a elas, portanto, acreditem em mim, vou amar-vos para sempre», atirou Jota, no meio de um discurso composto com pompa e circunstância.

João Filipe, vulgo Jota, fez toda a formação no Benfica. Foi cedido ao Valladolid na época 2020/21 e ao Celtic na temporada seguinte. Com um desempenho de grande nível na Escócia, o extremo acabou por assinar em definitivo pelos «católicos». Porém, neste defeso, aos 24 anos, foi contratado pelo Al Ittihad.