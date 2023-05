Sporting e Benfica defrontam-se nesta quarta-feira, a partir das 15h00, em jogo em atraso da 9.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de Juniores.

A formação encarnada contabiliza 19 pontos, encontrando-se a três do Famalicão, que pode alcançar em caso de triunfo.

Em relação à pontuação do líder Famalicão: no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol surge com 22 pontos. A equipa nortenha foi punida com a pena de derrota no jogo com o Estoril por utilização irregular de um jogador, pelo que ficaria apenas com 19, mas ainda pode recorrer da decisão.

Já o Sporting está na quarta posição, em igualdade pontual com o FC Porto (15 pontos) e a um do Sp. Braga, que pode ser ultrapassado esta tarde pelos leões.

Acompanhe o Sporting-Benfica AO VIVO no Maisfutebol.