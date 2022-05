Uma noite histórica elevou o Real Madrid de Carlo Ancelotti à categoria do inimaginável. A eliminatória épica com o Manchester City valeu muito pelos eventos e emoções vividas, mas também trouxe com ela recordes.

Karim Benzema, por exemplo, igualou o registo de Cristiano Ronaldo ao tornar-se a par do português os únicos jogadores a marcarem dez golos na fase a eliminar da prova. O francês iguala ainda Robert Lewandowski com 86 golos marcados na Champions. Ou seja, à frente tem «apenas» Lionel Messi e Ronaldo: o argentino tem 125, o português 140. Esta época tem 43 em 43 jogos em todas as provas.

Já Carlo Ancelotti fez história. O treinador italiano tornou-se no primeiro técnico a alcançar cinco finais da prova. Se ganhar, também será o único com quatro troféus.