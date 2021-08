Depois da saída de Messi, mais uma má notícia para o Barcelona: Kun Aguero vai parar várias semanas por lesão.

O clube tinha anunciado no domingo que o argentino, reforço de Verão para os catalães após ter terminado o contrato com o Manchester City, era baixa para o encontro com a Juventus por causa de uma «lesão tendinosa no gémeo interno da perna direita», dizendo que «precisaria de fazer mais exames para saber o alcance da lesão.»

Esta segunda-feira, tanto o jornal Sport, com o As, avançam que uma ressonância magnética mostrou que se trata de uma rotura, que obrigará a uma paragem de, pelo menos, oito a dez semanas, o que significa que não volta a jogar antes de outubro/novembro.