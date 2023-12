Igor Stefanovic, guarda-redes e capitão do Leixões, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), no Estádio do Dragão, em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

- Foi um jogo difícil, como todos esperávamos. Entrámos praticamente a perder, depois ficámos com um jogador a menos muito cedo, a jogar em casa deles. Foi um jogo muito disputado dentro do que foi possível. Foi um jogo interessante para nos valorizarmos, para aproveitarmos aquilo que temos no plantel. Agora é concentrar-nos no campeonato, que é o que interessa, passar o Natal com a família e voltar ao trabalho.

O Stefanovic fez boas defesas e foi um dos melhores em campo...

- Obrigado. É trabalho, mas sou só mais um, estou aqui para ajudar, para progredirmos na frente, para termos mais qualidade e fazermos a melhor época possível.

Chegou a representar o FC Porto, que sensação é defrontar a antiga equipa?

- É sempre especial defrontar uma antiga equipa. Quero ainda agradecer aos nossos adeptos que foram mais uma vez impecáveis.