O FC Porto encerrou a participação na Taça da Liga com um triunfo sobre o Leixões, na derradeira partida da fase de grupos da prova. Ainda que as contas do grupo estivessem fechadas, com o Estoril a seguir para as meias-finais, mais de 30 mil adeptos visitaram o Estádio do Dragão na noite deste sábado.

À passagem do sexto minuto cheirou a golo no Dragão, quando Stefanovic facilitou perante Namaso. O avançado inglês intercetou o alívio do guardião, mas, na cara do golo, viu o remate ser defendido para canto. Pouco depois surgiu o primeiro momento de festa dos portistas, pois, na sequência da bola parada, Namaso serviu Francisco Conceição, que, no coração da área, não perdeu oportunidade de inaugurar o marcador. Foi o quarto golo da época para o “baixinho” dos dragões.

Na resposta, o Leixões acelerou a construção ofensiva, sobretudo pelo meio, e aproveitou alguma passividade – e até nervosismo – da defesa contrária. Numa das primeiras vezes que visitou a grande área dos anfitriões, o conjunto de Matosinhos conquistou um penalti, depois de Grujic empurrar Adriano Amorim pelas costas. Na marca dos 11 metros, Fabinho não tremeu e assinou o empate. O relógio marcava 14 minutos.

A jogar pela honra nesta derradeira jornada da Taça da Liga, os dragões reforçaram o controlo da partida. Com o Leixões apostado numa defesa à zona, os azuis e brancos iam trocando a bola com liberdade, ainda que sem vias para acelerar pelas alas.

Nos escassos momentos de permeabilidade leixonense nas laterais, o FC Porto esteve próximo de novo golo. Foi o sucedido aos 20 minutos, quando João Mário serviu Namaso, mas o avançado voltou a ser travado por Stefanovic.

Em cima do intervalo, e já sem Wakaso em campo – expulso depois de receber o segundo cartão amarelo – foi a vez de Grujic testar os reflexos do guardião compatriota. Desta feita pela esquerda, Romário Baró cruzou, o médio sérvio desviou subtilmente com a cabeça, mas Stefanovic voltou a fechar os caminhos da baliza.

Ao intervalo prevalecia o empate, sobretudo por demérito dos dragões, nitidamente agitados pela vontade de voltar à frente do resultado. Os comandados de Sérgio Conceição acamparam junto à área contrária, descurando as unidades recuadas. Atentos e rápidos, os “bebés do mar” aplicaram contra-ataques em superioridade numérico. Para descanso das hostes portistas, houve Baró e Zé Pedro para contrariar o ímpeto dos adversários.

Stefanovic não chegou para todas as encomendas

Ao intervalo, Pedro Ribeiro apostou em Zagbadyou, médio defensivo, em detrimento de Fabinho, já amarelado. Era um sinal evidente de que o Leixões reforçaria a defesa à zona, assim como a linha mais recuada.

Por sua vez, o FC Porto – que manteve o ritmo controlador – mudou a abordagem ofensiva, definindo com mais calma os passes adiantados. Ainda assim, os 71% de posse de bola não significavam abundância de oportunidades de golo. Pelo contrário. Por isso, à hora de jogo, Sérgio Conceição apostou na velocidade de Wendell, Galeno e Evanílson, que renderam João Mendes, Romário Baró e Grujic. Minutos depois, Conceição apostou em Taremi, em detrimento de João Mário. Era o espelho do FC Porto lançado no ataque, para evitar dar aos adeptos um amargo brinde natalício.

Foi uma mera de questão de minutos até as oportunidades, por fim, surgirem. À boleia de Wendell, Evanílson e – o sempre inconformado – Francisco Conceição, os dragões ameaçavam o 2-1.

Como prometeu na antevisão Pedro Ribeiro, os seus jogadores lutariam por cada lance, de olhos no triunfo. Confirmou-se a promessa do técnico. Uma vez que os portistas estavam lançados no último terço do ataque, os “bebés do mar” não pediram permissão para contra-atacar, ou para secar – até com recurso a faltas – o ímpeto azul e branco.

Todavia, num contra-ataque mal delineado, os anfitriões dispararam na direção da baliza contrária e, à boca do golo, Evanílson foi derrubado por Bulgado. Numa baliza pródiga em penaltis esta noite, Taremi assinou o 2-1 para o FC Porto.

A festa do golo do iraniano foi seguida pelo nascimento de uma constelação nas bancadas do Dragão, entre cânticos natalícios, que durou até ao derradeiro apito. Os portistas fecham a participação nesta edição da Taça da Liga com três pontos, enquanto o Leixões sai da prova sem pontos.

Antes de fechar 2023, FC Porto e Leixões ainda jogam para os respetivos campeonatos, a 30 de dezembro. Os azuis e brancos recebem o Chaves. Por sua vez, o conjunto de Matosinhos recebe o Aves SAD.