O Levante empatou no domingo 3-3 com o Real Madrid, num encontro em que o central português Rúben Vezo acabou a partida na baliza após a expulsão do guarda-redes Aitor Fernández.

No final do encontro, o treinador do Levante afirmou que o português era o jogador de campo ideal para ocupar essa posição.

«Às vezes o Rúben Vezo gosta de pôr as luvas e ir à baliza nos treinos. Os companheiros, na brincadeira, dizem que ele devia ser guarda-redes. Por muitas razões, considerámos que era o jogador ideal», disse Paco López em conferência de imprensa.

«Ele pegou nas luvas com tanta determinação como faz nos treinos e tenho de lhe agradecer publicamente pelo esforço que fez para ajudar a equipa», acrescentou o técnico, apontando:

«Estou muito feliz por o público o ter apoiado. Isso serve para ganhar confiança, é sempre bom quando o público canta o teu nome.»

VÍDEO: o momento em que Rúben Vezo pega nas luvas