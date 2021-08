O Real Madrid sofreu muito para empatar 3-3 no terreno do Levante, mas a grande notícia da noite até nem foi essa: Rúben Vezo, defesa central português, acabou a partida na baliza da equipa da casa. Motivo? O do costume. Aitor Fernández, o portero do Levante, foi expulso aos 86 minutos e as substituições já estavam esgotadas.



Rúben esteve cerca de sete minutos na posição e não sofreu nenhum golo. O resultado acabou mesmo com esse surpreendente 3-3 (ficha de jogo), apesar de uma tentativa de Asensio nos descontos.



Gareth Bale (4 minutos) e Vinícius Júnior (72 e 84) marcaram para a equipa de Carlo Ancelotti, com Roger (45), José Campaña, ex-FC Porto (56) e Róber (76) a responderem para o Levante. A equipa da casa esteve, como se percebe, duas vezes em vantagem no marcador.



O Real Madrid perdeu assim os primeiros dois pontos na liga espanhola, com duas jornadas feitas.

VÍDEO: a expulsão de Aitor Fernández

VÍDEO: o momento em que Rúben Vezo pega nas luvas