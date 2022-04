Depois da derrota na final do Carioca, Paulo Sousa voltou a sorrir. Na estreia na Libertadores, o Flamengo ganhou por 2-0 no terreno dos peruanos do Sporting Cristal, no jogo que marcou o arraque da fase de grupos.



No Alberto Gallardo, em Lima, Matheuzinho assumiu-se como a figura do encontro primeiro ao assistir Bruno Henrique para o 1-0, aos 23 minutos, e ao marcar ele próprio o 2-0, a três minutos do final.



Sorte diferente teve Vítor Pereira. O Corinthians deslocou-se a El Alto e desiludiu em casa dos bolivianos do Always Ready. Num encontro disputado a cerca de 4.000 metros acima do nível do mar, o Timão sofreu um golo em cada parte: marcaram Maros Riquelme (8m) e Rodrigo Ramallo (46m).

O bicampeão em título Palmeiras, de Abel Ferreira, o Independiente del Valle, de Renato Paiva, e o Talleres de Córdoba, de Pedro Caixinha, só entram hoje em ação.

O Verdão joga em casa dos venezuelanos do Deportivo Táchira, o campeão equatoriano joga no Brasil, com o América Mineiro enquanto o emblema argentino recebe os chilenos do Universidad Católica.