A vida de Paulo Sousa no comando de Flamengo complicou com a derrota na final do Campeonato Carioca, perante o Fluminense. Depois de perder por 2-0 na primeira mão, o rubro-negro empatou a uma bola no segundo jogo.

Após o apito final no Maracanã, o vice-presidente do Mengão, Marcos Braz, reiterou a confiança da direção no treinador português.

«Confiamos em todos os profissionais que estão no departamento de futebol. Passaram apenas três meses desde que a temporada começou e temos que seguir em frente. Não há muito para falar, dar desculpa. É levantar a cabeça e fazer com que a temporada termine melhor do que começou», afirmou o dirigente, citado pelo Globoesporte.

Braz criticou ainda a avaliação feita aos técnicos consoante os resultados das partidas, quando questionado sobre a falta de liderança no clube.

«Essa retórica vem quando os resultados não acontecem. O Paulo tem nosso apoio, tem todo o departamento técnico, no qual confiamos. Os profissionais foram bem integrados com ele. Então, isso de falta de comando só vem juntamente com a falta de resultados. Temos que aprender a conviver com isso», rematou.

Já esta semana, Paulo Sousa tem novo «teste de fogo», com a estreia do Flamengo na Libertadores agendada para terça-feira, diante do Sporting Cristal, no Peru.