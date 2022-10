O Sporting B venceu o Belenenses por 1-0 ao início da noite desta sexta-feira, no Estádio do Restelo, no jogo que abriu a 6.ª jornada da série B da Liga 3.

Com o ganês Fatawu a titular – já fez cinco jogos pela equipa principal em 2022/23 – o Sporting B chegou ao único golo do jogo pelo outro jogador titular que já foi utilizado por Ruben Amorim esta época: aos 78 minutos, Rodrigo Ribeiro apontou o tento que fez a diferença no marcador.

A vitória permite ao Sporting chegar aos 12 pontos e ao primeiro lugar, ainda que à condição. Para já, ultrapassa com certeza o Belenenses, que era líder à partida para a jornada e perde desde já esse estatuto, continuando com 11 pontos. Os azuis sofreram mesmo a primeira derrota na prova.

Os leões podem, no entanto, ser igualados por Caldas e Fontinhas, equipas que têm nove pontos cada e menos um jogo, sendo agora as duas equipas da série sem derrotas. O Caldas visita a Académica no domingo, o mesmo dia em que o Fontinhas se desloca ao Real SC.