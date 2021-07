Edinho, avançado que chegou a ser internacional por Portugal, é um caso raro de longevidade no futebol. Aos 39 anos, depois de uma lesão grave em 2020, o avançado assinou contrato com o Torreense, clube da Liga 3 que vai ser comandado por Daúto Faquirá, para jogar mais uma temporada.

O clube de Torres Vedras será, assim, o 16.º clube da bem preenchida carreira de Edinho que, depois de fazer a formação no Almada, jogou sucessivamente no Barreirense, Sp. Braga, Paços de Ferreira, Gil Vicente e V. Setúbal antes de emigrar.

No estrangeiro, jogou na Grécia, primeiro no AEK e depois no PAOK, em Espanha, com duas passagens pelo Málaga, e ainda jogou na Turquia, tendo cumprido três temporadas ao serviço do Kayseri Erciyesspor e outra no Sanliurfaspor.

De volta a Portugal, Edinho continuou a marcar golos no Marítimo, Académica e ainda voltou ao Sp. Braga e ao V. Setúbal. Nos últimos anos, representou ainda o Feirense e a Cova da Piedade.

Ao longo deste percurso, Edinho conquistou uma Taça de Portugal, com a Académica (2011/12), e uma Taça da Liga (2012/13), com o Sp. Braga, além de somar seis internacionalizações, com três golos marados, na seleção principal.

Na última temporada, ainda no Cova da Piedade, Edinho sofreu uma lesão grave, em outubro de 2020, com fratura do perónio e da tíbia, mas logo de seguida anunciou que ia voltar: «Vou superar mais esta batalha, nada me tem sido dado de borla», anunciou.

Promessa cumprida.