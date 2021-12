A equipa de andebol do FC Porto perdeu esta quinta-feira com o Barcelona (38-31), na Catalunha, em encontro referente à 9.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Ao intervalo, a formação catalã já vencia por 20-13, mantendo uma vantagem segura perante os dragões ao longo da etapa complementar.



O FC Porto ocupa o 7.º lugar no Grupo B, com oito pontos, enquanto o Barcelona é terceiro, com 11.