É o troféu de clubes mais ambicionado e, por isso, o mais difícil. Todos os jogadores o querem e vencer a Champions League é a nota máxima no currículo futebolístico.

Seja no formato Taça dos Campeões Europeus ou Liga dos Campeões, são ainda assim vários grandes futebolistas que nunca conquistaram a maior competição do futebol do continente.

Na galeria associada, temos 25 grandes jogadores que nunca conseguiram conquistar a prova apesar de quase todos eles terem jogado por emblemas com grande historial na competição que regressa esta semana.

Percorra a galeria e surpreenda-se com os nomes de jogadores que, no ativo ou não, nunca venceram a Taça/Liga dos Campeões.