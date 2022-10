O At. Madrid empatou nesta quarta-feira em casa com o Bayer Leverkusen (2-2), resultado que garante o apuramento do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Após a vitória azul e branca na Bélgica à tarde, os colchoneros sabiam que só a vitória os mantinha na corrida pelo apuramento, mas andou sempre atrás do resultado.

Logo aos 9m, Diaby aproveitou um erro de Griezmann e deu vantagem ao conjunto alemão.

A equipa de Simeone reagiu e chegou ao empate graças a um golo de Carrasco aos 22m, mas novo erro, desta feita de Correa, permitiu novo golo do Bayer Leverkusen, apontado por Hudson-Odoi.

Ao intervalo, Simeone manteve João Félix no banco, preferindo lançar para o jogo Saul Ñiguez e Rodrigo de Paul, para os lugares de Correa e Hermoso, mas o «conservadorismo» de el Cholo foi minimamente premiado, uma vez que foi De Paul a empatar o encontro aos 50m.

Só que a partir daí, o At. Madrid não conseguiu criar grandes oportunidades, nem mesmo com a entrada de Félix aos 87m, e até foi o Bayer Leverkusen que ameaçou sempre mais, quase sempre em lances de contra-ataque que Oblak foi segurando com maior ou menor dificuldade.

Com este resultado, além de ficar de fora dos oitavos de final da Champions, o At. Madrid fica com a Liga Europa em risco, uma vez que parte para a última jornada com apenas mais um ponto do que o Bayer Leverkusen.

[em atualização]