O Bayern Munique não deu quaisquer hipóteses ao Atlético de Madrid e iniciou a defesa do título europeu com uma goleada (4-0).



Com Félix em campo todo o encontro, os colchoneros ameaçaram o golo nos primeiros minutos por Suárez. Na resposta, Lewandowski atirou a rasar a baliza de Oblak. Pouco depois, o esloveno impediu o golo de Muller.



Após mais uma oportunidade desperdiçada por Suárez, os campeões europeus chegaram à vantagem num lance idêntico ao que deu a conquista do título em Lisboa, no verão passado. Kimmich recuperou em esforço e fez um passe sensacional para Coman que, nas costas de Trippier, atirou cruzado para o fundo da baliza (28m).



Os germânicos tornam simples o que parece difícil. A equipa de Simeone sentiu o golpe e quando ainda se procurava recompôr, sofreu nova investida. Desta feita, Herrera perdeu a bola e deu origem à saída rápida do Bayern conduzida por Coman. O francês serviu Goretzka para um pontapé fácil na área.



A segunda metade começou com um golo anulado a Félix. O português marcou num pontapé de primeira de fora da área, porém, Suárez - estava em posição irregular - retirou visibilidade a Neuer. O VAR analisou e invalidou o lance. O avançado luso ainda serviu Carrasco, mas o belga atirou ao lado.



O Atleti não marcou e sofreu. E que golo! Um míssil de Tolisso de fora da área ao ângulo da baliza de Oblak praticamente resolveu a questão relativa ao vencedor do jogo (66m). Houve ainda tempo para uma grande jogada de Coman que driblou Felipe duas vezes - e bateu Oblak.



Quem trava este Bayern?