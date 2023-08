Com o apuramento do Sp. Braga, Galatasaray e Young Boys nesta terça-feira, sobram apenas três vagas para ficarem fechados os potes da Liga dos Campeões.

A faltarem os jogos do play-off agendados para quarta-feira, ficam por fechar duas vagas no Pote 3, o do Sp. Braga, e uma do Pote 4. Os potes 1 e 2, nos quais estão Benfica e FC Porto, respetivamente, já estáo completos.

Veja como estão os potes neste momento: