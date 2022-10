Um adepto do Paris Saint-Germain foi detido, em Lisboa, e outros 25 foram identificados, na sequência de distúrbios à margem do jogo com o Benfica, da Liga dos Campeões.

De acordo com o comunicado da Polícia de Segurança Pública, os desacatos começaram na véspera, na zona do Bairro Alto.

«Quando os polícias se encontravam a prestar auxílio a um cidadão adepto ao clube francês que fora agredido momentos antes, este veio a agredir um polícia e a colocar-se em fuga para junto dos cerca de 40 adeptos, obrigando a vaga de dispersão e à utilização de meios coercivos de baixa potencialidade letal para a detenção do indivíduo e para fazer cessar os comportamentos agressivos e violentos dirigidos aos Polícias», refere a nota enviada à comunicação social.

Depois, no dia do jogo, a PSP teve de voltar a reagir ao comportamento inadequado dos adeptos franceses, por ocasião da chegada à zona do Estádio da Luz.

As imagens que acompanham este artigo, partilhadas nas redes sociais, mostram esse momento de tensão junto ao Centro Comercial Colombo.

«Na saída do metro do Colégio Militar, quando os polícias se encontravam a efetuar uma linha policial, com o objetivo de manter distanciados os adeptos de ambos os clubes, cerca de 150 adeptos franceses tentaram ultrapassar o perímetro policial na direção dos restantes adeptos, tendo sido feita intervenção com o uso da força para evitar os confrontos e encaminhar os adeptos do PSG para a artéria da Avenida do Colégio Militar, em direção ao estádio», acrescenta o comunicado.

A PSP informa que foram elaborados ainda dois Autos Notícia por agressão, um por burla, um por utilização de material pirotécnico, outro por invasão de recinto desportivo, e ainda outro por utilização não autorizada de drone.