O Benfica vai jogar frente ao Club Brugge nos oitavos de final da Liga dos Campeões, conforme ditou o sorteio nesta segunda-feira.

Simão Sabrosa, diretor de Relações Internacionais do Benfica, reagiu nesta segunda-feira ao adversário das águias, garantindo conhecer bem o campeão belga.

«Sabemos tudo sobre o Club Brugge. Todos sabem o que aconteceu na fase de grupos. Jogaram muito bem. Não sabemos o que acontecerá em fevereiro, porque falta muito tempo, mas sabemos tudo sobre o Club Brugge. É o campeão belga, tem o Roman Yaremchuk, que jogou no Benfica. Esperamos um jogo difícil, vamos focar no jogo, mas não sabemos o que vai acontecer depois do Mundial», começou por dizer.

Em declarações a uma televisão belga, Simão foi insistentemente questionado sobre uma comparação entre o Benfica e o FC Porto, mas fugiu à questão.

«É difícil comparar. O Benfica é o Benfica. Normalmente não fazemos essa comparação com o FC Porto. Estamos contentes com o nosso plantel, temos um grande treinador e uma estrutura sólida. Somos primeiros no campeonato, estamos a jogar bem com um novo treinador, e os jogadores estão com muita confiança», resumiu.