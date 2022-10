Lionel Messi não subiu ao relvado no último treino do Paris Saint-Germain antes da receção ao Benfica, para o jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O internacional argentino saiu lesionado do jogo do Estádio da Luz, falhou o jogo seguinte da liga francesa com o Stade Reims e, já esta segunda-feira, não esteve no relvado, pelo menos nos quinze minutos aberto a que a comunicação social teve acesso.

Além de Messi, o guarda-redes Keylor Navas tamém não treinou, além dos jogadores que estão a recuperar de problemas físicos, como são os casos de Nuno Mendes, que também se lesionou no jogo com o Benfica, além de Remato Sanches e Prenel Kimpembe.

Depois do empate 1-1 no Estádio da Luz, o PSG recebe esta terça-feira o Benfica no Parque dos Príncipes, nm jogo que tem início marcado para as 20h00.