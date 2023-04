Alguns adeptos do Benfica atiraram tochas da bancada superior onde estavam colocados para uma onde estavam adeptos do Inter Milão, momentos antes do início da partida.

A situação foi relatada e lamentada por jornalistas italianos, que partilharam o vídeo de um momento que pode sair caro aos cofres do Benfica, sabendo-se que a UEFA costuma ter mão pesada para estas situações.