Gil Dias foi inscrito pelo Benfica para a Liga dos Campeões.

O ex-jogador do Famalicão tinha ficado fora da fase de grupos por opção, mas as lesões prolongadas de Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho e as saídas de Gedson Fernandes e Ferro abriram vagas na Lista A dos encarnados.

Assim, Nélson Veríssimo passa também a contar com Gil Dias para a eliminatória com o Ajax, a contar para os oitavos de final da Champions.