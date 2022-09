O Borussia Dortmund venceu o Copenhaga por 3-0, em jogo do Grupo G da Liga dos Campeões, mostrando uma clara superioridade sobre o adversário dinamarquês.

Raphael Guerreiro foi titular na formação alemã e até marcou um golo: aos 42 minutos ganhou no corpo a corpo com Zeca, combinou com Reyna, entrou na área e finalizou com classe para o segundo da noite.

Antes disso, Marco Reus abriu o marcador aos 34 minutos, depois disso Bellingham fechou o resultado aos 83 minutos. Pelo meio, o Dortmund desperdiçou várias outras ocasiões para marcar, tendo o mesmo Raphael Guerreiro ainda rematado ligeiramente por cima da barra.

O Copenhaga, que teve o português naturalizado grego Zeca no onze, ainda fez o golo de honra, mesmo sobre o fim do jogo, mas o mesmo foi anulado por fora de jogo de centímetros.