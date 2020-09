A eliminação do Benfica da Liga dos Campeões encheu a internet de memes, sobretudo de adeptos do Flamengo, que ainda não esqueceram a forma como Jorge Jesus deixou o clube para assinar pelo Benfica. Podem dizer-se que os brasileiros se estão a divertir à grande com o afastamento da equipa encarnada, sendo que o treinador é o principal visado das brincadeiras. Mas há mais: Pedrinho também é muito visado e Gabigol está sempre a ser chamado à conversa. Ora veja do que se trata.