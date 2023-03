Após o triunfo incrível em Anfield, o Real Madrid confirmou a presença nos quartos de final com um triunfo sobre o Liverpool por 1-0.



Alisson foi enorme, mas os merengues conseguiram quebrar o muro brasileiro que se ergueu em frente à baliza já no quarto de hora final. Vinícius ganhou o ressalto e no chão, foi mais ágil que Van Dijk, servindo Benzema para o golo solitário da partida.



O lance é sintomático do que foi o jogo dos reds na capital espanhola. Pouco agressivos, sem capacidade de ferir o oponente e mais do que tudo, descrentes de que poderiam virar a eliminatória.



Klopp lançou Jota, Gakpo, Salah e Darwin de início, mas o Liverpool ficou em desvantagem no meio-campo. O neerlandês ex-PSV nunca foi o elo de ligação que a equipa precisava e as aproximações à baliza de Courtois foram apenas três por Darwin (duas vezes) e Gakpo.



Por outro lado, o campeão Europeu sufucou os ingleses entre os 14 e os 35 minutos. Alisson foi G-I-G-A-N-T-E. O brasileiro abriu o livro com uma defesa incrível com o braço num desvio à queima-roupa de Vinícius e voltou a brilhar com uma defesa para a trave a disparo de Camavinga. Quando Alisson não brilhou, a sorte protegeu os reds - Modric, de fora da área, atirou a rasar a trave.



Era preciso um milagre como de Anfield em 2019 ou o de Istambul em 2005 para o Liverpool seguir em frente. Mas o conjunto de Klopp não ficou perto sequer de alimentar as esperanças de avançar para os quartos de final.



Foi, aliás, o Real Madrid a equipa que esteve sempre mais perto de marcar. Alisson evitou o 1-0 de Valverde depois de um erro tremendo de Robertson e pouco depois, o uruguaio não teve cabeça para empurrar para o fundo da baliza o passe perfeito de Modric. Mais tarde, Benzema não fez melhor que o companheiro e disparou para a bancada.



O golo (justo) dos merengues chegou por Karim Benzema, avançado que tem no seu Liverpool uma das suas "vítimas" preferidas: sétimo golo em oito jogos contra os reds.



Enfim, um jogo sem história depois da loucura de Anfield.



