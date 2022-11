André Silva marcou na goleada do Leipzig ao Shakhtar Donetsk (0-4), que permitiu a passagem da equipa alemã aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Leipzig entrou em campo com três pontos de vantagem, e adiantou-se no marcador logo ao minuto 10, por Nkunku.

Foi já na segunda parte que André Silva assinou o 2-0, ao aparecer ao segundo poste para colocar a bola no buraco da agulha (50m).

Szoboszlai fez o 3-0 ao minuto 62, com um autogolo de Bondar a fechar as contas, ao minuto 68.

O Shakhtar passa no segundo lugar do grupo, atrás do Real Madrid, que já estava apurado mas garantiu agora o primeiro lugar com uma goleada ao Celtic (5-1).

O jogo teve três penáltis na primeira parte: dois convertidos pelo Real Madrid, por Modric (6m) e Rodrygo (21m), e um falhado pelo Celtic, com Courtois a defender o remate de Juranovic.

Asensio (51m), Vinícius Júnior (61m) e Ernesto Valverde (71m) marcaram para o Real Madrid na segunda parte.

Jota, lançado ao minuto 62, apontou o tento de honra do Celtic, ao minuto 84. Um golaço de livre direto do português, festejado com emoção.