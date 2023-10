Foi uma noite para esquecer do PSG: na deslocação ao norte de Inglaterra, para defrontar o Newcastle, a equipa francesa foi atropelada sem apelo nem agravo (4-1).

Gonçalo Ramos foi o único português a jogar de início, ao lado de Kolo Muani e Mbappé, tendo Vitinha entrado aos 64 minutos para o lugar de Ugarte. Danilo não saiu do banco.

O antigo avançado do Benfica não teve uma noite fácil. Só ameaçou a baliza adversária uma vez, ainda na primeira parte, e ficou ligado ao quarto golo do Newcastle, ao perder a bola para Schar, que combinou com Murphy e atirou para o fundo da rede.

De resto, o PSG até entrou bem, a ameaçar por Dembelé, mas a partir daí foi sempre a cair. O Newcastle foi muito mais forte, abriu o marcador por Almiron, quase marcou logo depois por Bruno Guimarães e aumentou a contagem por Dan Burn, após uma longa análise do VAR.

Logo no início da segunda parte, Trippier assistiu Longstaff para o terceiro golo, que deu contornos de escândalo ao jogo. Lucas Hernández ainda reduziu, é verdade, após assistência de Zaire-Emery, num golo também confirmado pelo VAR, mas não conseguiu fazer mais do que isso.

Até ao final do jogo, em mais de meia hora, só voltou a ameaçar num remate de Dembelé que o guarda-redes defendeu. Já o Newcastle concluiu a goleada no tal golo de Schar.

Com este resultado o Newcastle tornou-se líder, à frente do PSG e do Milan. O Borussia Dortmund é último classificado.