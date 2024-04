Andriy Lunin foi protagonista na decisão por penáltis da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Real Madrid. O guarda-redes dos merengues travou as grandes penalidades de Bernardo e Kovacic e contribuiu de forma decisiva para a passagema da sua equipa às meias-finais da competição.



Mas o ucraniano teve ajuda para defender o penálti de Bernardo Silva: Kepa Arrizabalaga. O espanhol fez questão de ajudar o companheiro de posição antes do início das grandes penalidades, certamente lembrando o penálti que Bernardo lhe marcou na final da Taça da Liga entre «citizens» e Chelsea, em 2019.



«Estou exausto. É o primeiro jogo de 120 minutos com este nível de exigência que jogo. Para os penáltis preparámo-nos para todos os jogadores. Havia três sobre os quais tínhamos dúvidas se devíamos ficar no meio ou não e acabámos por escolher apenas um, porque há cinco remates e não se pode ficar parado em todos. Escolhemos o do Bernardo e correu bem, felizmente», disse, aos meios de comunicação espanhóis, após o jogo.