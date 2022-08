O Sporting ficou no grupo D da Liga dos Campeões juntamente com Eintracht Frankfurt, Marselha e Tottenham. Na reação ao sorteio, o diretor desportivo do emblema alemão elogiou o «bom coletivo» dos leões, lembrando que a equipa de Amorim «brilhou na época passada» na Champions.



«O Sporting brilhou com um bom coletivo na última época, assim como o Marselha, que jogou fantasticamente enquanto vice-campeões da Liga francesa. Apesar da qualidade dos adversários, o nosso objetivo é qualificarmo-nos para os oitavos de final», disse Marcus Krösche, citado pela Lusa.



O dirigente lembrou ainda a «extraordinária qualidade individual» do Tottenham, teoricamente a equipa mais forte do grupo.

Esta será a primeira participação do Eintracht Frankfurt, conjunto do qual faz parte o português Buta, na Liga dos Campeões.

A fase de grupos realiza-se a 6 e 7 de setembro (primeira jornada), 13 e 14 de setembro (segunda), 4 e 5 de outubro (terceira), 11 e 12 de outubro (quarta), 25 e 26 de outubro (quinta) e 1 e 2 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.