Os clubes que vão jogar os oitavos de final da Liga dos Campeões em casa estão a fazer uma grande pressão para que esses jogos sejam feitos no estádio do clube visitado, em vez de se disputarem nos estádios do Dragão e D. Afonso Henriques, como a UEFA deixou em aberto após a última reunião da Comissão Executiva.

O argumento utilizado é que Manchester City (defronta o Real Madrid), Juventus (recebe o Lyon), Barcelona (defronta o Nápoles) e Bayern Munique (recebe o Chelsea) já estão a jogar em casa, embora à porta fechada, nas competições domésticas, não havendo nessa experiência realizada qualquer risco acrescido de infeção.

A UEFA considera que os aumentos de casos de covid-19 em Portugal não justificam o afastamento do Porto e de Guimarães dos oitavos de final, até porque a maior parte da incidência de novas infeções acontece em Lisboa e Vale do Tejo, mas admite que o argumento de justiça para os clubes que jogam a segunda mão em casa é forte.

A decisão final ainda não está tomada - deve sê-lo na próxima quinta-feira, dia 9 de julho, precisamente a véspera antes do sorteio dos jogos dos quartos de final e meias finais -, mas tudo aponta que Manchester City, Juventus, Barcelona e Bayern Munique consigam conquistar o direito de disputarem a segunda mão na própria casa.