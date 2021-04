Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da TVI24, após a vitória por 1-0 contra o Chelsea, ainda assim, insuficiente para seguir para as meias-finais da Liga dos Campeões:



«Eles fizeram dois golos e nós um. Não que não tivéssemos tido oportunidades. Fizemos um jogo fantástico. A equipa esteve muito bem na interpretação da estratégia, não deixou que o Chelsea criasse perigo contra jogadores de altíssimo nível, isto são os quartos de final da Champions.



Estou extremamente orgulhoso do grupo, dos jogadores e da forma acreditam no que se trabalha. Foi dos melhores jogos que fiz, e quando digo eu falo da equipa técnica, na Europa. Teve de tudo. Não só no que foi a interpretação da estratégia, mas em todo o processo defensivo. Fomos muito competentes em organização defensiva contra um adversário de grande valia.



Poderíamos ter feito golos antes. É verdade que não criámos muitas ocasiões claras. O Chelsea defendeu-se como pôde e fê-lo bem, com muita gente atrás. Tirando na parte final, a situação que o Marche resolveu bem, não tivemos grandes situações na nossa área. Isto é sinónimo de grande competência e qualidade dos meus jogadores. Estou extremamente orgulhoso dos meus jogadores.»