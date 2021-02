O lateral-esquerdo do FC Porto, Zaidu Sanusi, utilizou as redes sociais para falar sobre o lance que protagonizou com Ronaldo no final do jogo entre os dragões e a Juventus, garantindo que em momento algum quis faltar ao respeito ou provocar o internacional português.

Entre muitos elogios a Ronaldo, Zaidu diz que se tratou apenas de «um lance em que Cristiano defendeu o clube dele e eu defendi o meu», escreveu, referindo-se a Ronaldo como «o melhor jogador do mundo».

«Quem me conhece sabe que eu respeito toda a gente e tenho um enorme respeito e admiração pelo melhor jogador do mundo, o Cristiano Ronaldo. O que aconteceu foi apenas um lance em que Cristiano defendeu o clube dele, que é a Juventus, e eu defendi o meu, que é o FC Porto. Apenas e só isso e nunca falta de respeito por ninguém e muito menos provocação como li na imprensa. Sempre juntos FC Porto».