Na estreia oficial como técnico do Fenerbahçe, Jorge Jesus não foi além de um nulo contra o Dínamo Kiev, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.



Numa partida disputada na cidade polaca de Lodz devido à guerra da Ucrânia, o técnico português não apostou nem no compatriota Bruma nem no ex-Santa Clara Lincoln de início. Os dois foram lançados aos 63 minutos do encontro enquanto Miguel Crespo não saiu do banco de suplentes.



O jogo não teve praticamente oportunidades. A eliminatória vai ser, por isso, decidida em Istambul na próxima semana.



Nos outros jogos desta tarde, o Olympiakos esteve a escassos minutos de derrotar o Maccabi Haifa, em Israel. Com João Carvalho no banco, o campeão helénico, orientado por Pedro Martins, colocou-se cedo em vantagem graças a um golo de Zinckernagel, após assistência do ex-FC Porto Tiquinho Soares (7m).



No entanto, a formação israelita chegou ao empate num lance incrível protagonizado por Haziza, já no período de descontos. O avançado cruzou de costas para a área, mas a bola ganhou um efeito estranho e passou por cima de Václik, entrando na baliza grega.



Nota para o triunfo do Viktoria Plzen por 2-1 na Finlândia contra o HJK e para a derrota caseira do Ferencvaros frente ao Slovan Bratislava (2-1).



O golo incrível do M. Haifa: