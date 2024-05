Aurélien Tchouaméni, internacional francês do Real Madrid, vai falhar a final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, devido a lesão, segundo confirmou esta sexta-feira o treinador Carlo Ancelotti, que, no entanto, está confiante na sua recuperação a tempo do Euro2024.

«Está a fazer trabalho individual e não está pronto para a final. Acredito que ele estará apto para o Europeu, acho que pode estar pronto», revelou o treinador italiano em conferência de imprensa.

A cumprir a segunda temporada nos merengues, o médio de 24 anos, que sofreu uma lesão no pé esquerdo, faz parte dos convocados da seleção francesa para o Euro2024, que vai decorrer este verão, de 14 de junho a 14 de julho.

A final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Borussia Dortmund está marcada para a próxima semana, dia 1 de junho, para o Estádio de Wembley, em Londres.