Endrick está a cerca de dois meses de completar 18 anos, o que significa que está a cerca de dois meses de mudar-se para a Europa e reforçar o Real Madrid.

Um dos jogadores mais promissores do mundo, o jovem do Palmeiras concedeu uma entrevista ao jornal As na qual falou precisamente sobre a mudança para o clube espanhol.

«O que me fez optar pelo Real em vez do Barcelona ou do PSG? Não foi uma escolha, o Real Madrid sempre foi um sonho. Não tive de escolher nada, simplesmente realizei um sonho», afirmou.

«Estive com eles em Madrid. Deram-me muita tranquilidade e muita confiança. Disseram-me que seguem os meus jogos no Palmeiras e que serei muito bem recebido», disse, sobre Florentino Pérez e Carlo Ancelotti, presidente e treinador do Real, respetivamente.

Ora, Endrick vai chegar aos merengues num verão em que é esperado que Kylian Mbappé também reforce o emblema de Madrid, mas isso não ajuda o avançado ainda treinado pelo português Abel.

«Numa equipa ganhadora, nenhum jogador é uma ameaça para os colegas. O melhor clube do mundo tem de procurar os melhores em todas as posições, sempre. Estar ao lado de grandes jogadores e lutar por um lugar na equipa com eles só me vai ajudar a melhorar, chegar a um nível mais alto e conquistar títulos, porque os títulos são os objetivos mais importantes dos clubes», respondeu.

Endrick contou ainda como é a sua rotina: «Para mim tudo é muito tranquilo porque há muito tempo que a minha rotina é simples. Treino no meu clube, alimento-me, faço trabalhos individuais de recuperação e prevenção de lesões… e fico quase sempre em casa, onde jogo com o meu irmão. Não tenho tempo para fazer publicações nas redes sociais, e muito menos para ler todas as mensagens que recebo.»