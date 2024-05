A época ainda não terminou, mas o mercado de transferências do verão começa a ter os primeiros desenvolvimentos.

Desde logo, o mercado de treinadores. Há várias vagas a ficarem livres e, por isso, a «dança» promete. No Bayern Munique, Vicent Kompany, apesar de ter descido com o Burnley, parece ser o eleito para suceder a Thomas Tuchel.

No Barcelona, Xavi Hernández já havia anunciado a saída, mas voltou atrás. Entretanto, o presidente dos culés estará novamente com dúvidas e, por isso, Hansi Flick é o nome sonhado para suceder a Xavi.

Mas também há jogadores muito pretendidos. O Lille, de Paulo Fonseca, tem nas suas fileiras um dos maiores prodígios do futebol europeu: Leny Yoro. Ao interesse do PSG e do Real Madrid, junta-se agora o Real Madrid.

Em Inglaterra, De Bruyne começa a pensar numa possível saída do Manchester City, ao passo que o Chelsea pode receber um dos avançados mais cobiçados do mundo: Victor Osimhen.

Acompanhe aqui as principais movimentações do mercado de transferências.