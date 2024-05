De saída do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé organizou, esta segunda-feira, uma festa de despedida do clube e da cidade, tendo convidado, segundo o Le Parisien, cerca de 250 pessoas.

À saída do restaurante Gigi, com dezenas de jornalistas à espera, Fayza Lamari, mãe do astro francês, deu uma pista bastante clara sobre o destino do filho na próxima temporada.

«Esta separação foi como todas, mágica. Paris é mágica. Onde vai jogar? Bem, vocês já sabem todos, não é?», disse, entre risos.

De referir que o futuro Mbappé vai passar pelo Real Madrid, algo que ainda não foi oficializado por nenhuma das partes.