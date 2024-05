O português Vitinha foi eleito para o melhor onze da temporada da Ligue 1, nos prémios da Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP).

Esta época, o médio do Paris Saint-Germain foi campeão francês, venceu a Supertaça e fez uma excelente caminhada na Liga dos Campeões, acabando por ser eliminado nas «meias» pelo Dortmund. Em termos de jogos, Vitinha fez um total de 44, marcando nove golos e cinco assistências.

Juntamente com o português estão mais seis jogadores da equipa de Paris, entre eles Kylian Mbappé, Dembélé, Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Hakimi e Donnarumma. A completar o melhor onze temporada está Aubameyang, do Marselha, Lees-Melou e Locko, ambos do Brest, e Yoro, do Lille.

Le 11 TYPE de @Ligue1UberEats c'est ...

62 buts 40 passes décisives un bon nombre de sauvetages miraculeux 49 clean sheets Bravo messieurs ⭐️ #TropheesUNFP pic.twitter.com/AqDDv9KpMo — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

Pela quinta temporada consecutiva, o astro do PSG, Kylian Mbappé, voltou a conquistar o prémio de Melhor Jogador (2019, 2021, 2022, 2023 e 2024, em 2020 não houve devido à pandemia). Esta época, a última no clube, o avançado francês fez 47 jogos, tendo assinado 44 golos e 10 assistências.

O Melhor Jovem Talento é Warren Zaire-Emery, de 18 anos, que fez um total de 41 jogos na presente temporada.

Por fim, o prémio de Melhor Treinador vai para Éric Roy, técnico do Brest, e que levou a equipa a um atual quarto lugar e com a possibilidade de chegar à Liga dos Campeões.