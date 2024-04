Luis Enrique aponta a Vitinha para a próxima temporada. Na antevisão à primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, ante o Borussia Dortmund, na Alemanha, o treinador do PSG desdobrou-se em elogios ao médio português.

«É um dos melhores médios do mundo, tanto joga a médio interior como defensivo. Além disso, chega à área adversária para fazer golos. As melhorias no seu desempenho defensivo são minha responsabilidade. É, sem dúvida, um dos melhores do nosso plantel», explanou, em conferência de imprensa.

Aos 24 anos, Vitinha tem contrato até 2027, mas a estrutura do PSG pretenderá prolongar o vínculo com o médio. A informação é avançada pela RMC Sport.

Na referida conferência de imprensa, e questionado sobre a ambição de conquistar a Liga dos Campeões, Luis Enrique lembrou que falta um mês para o encerrar da temporada.

«Há que saber gerir emoções, pressão e ser ambicioso. Tem sido um processo de melhoria constante e estamos no início do projeto. Falta um mês para o final da época e estamos em todas as competições [Liga dos Campeões e Taça de França]», referiu.

Face à insistência dos jornalistas quanto ao favoritismo dos parisienses diante do Dortmund, o treinador espanhol lamentou essa perspetiva.

«O mais importante é estar aqui e poder desfrutar de um jogo muito especial, num estádio único. Além disso, temos a oportunidade de dar uma alegria aos adeptos», rematou.

O PSG, já tricampeão francês, visita o Dortmund, na noite desta quarta-feira (20h). Toda a emoção para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol e, em direto, na TVI.