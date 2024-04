Gonçalo Ramos foi o porta-voz do plantel do Paris Saint-Germain na antevisão ao jogo com o Borussia Dortmund e deixou elogios a Vitinha, um dos principais destaques dos parisienses esta época.

«Ele tem sido um dos jogadores mais importantes da nossa equipa esta temporada. Não estou surpreendido porque o conheço desde 2016. Sei bem das suas qualidades. Foi apenas uma questão de tempo até atingir o seu nível», disse o internacional português em conferência de imprensa.

Ramos, que nos últimos três jogos marcou três golos, assumiu que Luis Enrique dá motivação para «trabalhar para estar no onze inicial» e confessou que atravessa um período de maior confiança.

«Nos primeiros meses é difícil, é preciso um período de adaptação. Trabalhei muito e todos ajudaram a que estivesse na melhor forma possível. Agora estou confiante e a jogar», frisou.

O avançado ex-Benfica deixou ainda elogios a Kylian Mbappé. «É um dos jogadores que mais conversa com os outros. Ele, Marquinhos e Danilo ajudam-nos a ter confiança. Sabemos o que temos de fazer para enfrentar este desafio.»

O PSG joga no reduto do Dortmund esta quarta-feira, a partir das 20h00, em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão na TVI e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.